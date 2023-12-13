Москвичам пообещали оттепель

Вильфанд спрогнозировал приход плюсовой температуры в Москву

В воскресенье, 17 декабря, в Москве ожидается плюсовая температура, при этом сугробы не растают, рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. Его цитирует РИА Новости.

По словам метеоролога, в конце недели ночью будет минус 8-10 градусов, а днем — оттепельная погода, которая с большой вероятностью может сохраниться и в понедельник.

Синоптик считает, что температура выше нуля не сможет полностью растопить большие сугробы, которые образовались в столичном регионе благодаря снежной погоде. Количество снега останется примерно на таком же уровне до Нового года.

Ранее Вильфанд спрогнозировал москвичам зиму с большими перепадами температуры. Метеоролог допустил, что этой зимой дни с температурой минус 15 градусов будет встречаться чаще, чем обычно. При этом более частыми будут и оттепели.