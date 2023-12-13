Обнаружены старейшие свидетельства разведения лошадей в Патагонии

Science Advances: обнаружены кости старейших домашних лошадей из Патагонии

Международная группа археологов, геологов, историков и антропологов обнаружила, что люди, жившие на территории Патагонии (Аргентина), научились выращивать лошадей и ездить верхом, а также употреблять их в пищу еще в 1600 году. Результаты исследования опубликованы в журнале Science Advances.

В ходе раскопок ученые нашли кости ног и шесть зубов в каньоне Чоррильо-Гранде. Анализ выделенной ДНК показал, что они принадлежали трем домашним лошадям, двум молодым самкам и одному взрослому самцу. Артефакты, найденные вместе с костями, в том числе гвозди и украшения, датируются периодом между 1599 и 1653 годами.

Были выявлены следы ожогов и переломы на костях молодых самок, что позволяет предположить, что некоторые из них были приготовлены и съедены. В предыдущих исследованиях были получены и другие свидетельства того, что европейцы, поселившиеся в Патагонии в 1800-х годах, употребляли конину.

Лошади играли заметную роль в жизни Патагонии до прибытия европейских поселенцев. Местные жители были хорошими наездниками, используя лошадей для развлечения и охоты на других животных. Они также изготавливали палатки из шкур и инструменты из костей.