Пережившая нервный срыв звезда фильма «Она — мужчина» рассказала о пластике

37-летняя актриса Аманда Байнс призналась, что сделала блефаропластику

Американская актриса Аманда Байнс призналась, что сделала пластическую операцию на веках — блефаропластику. На пост 37-летней звезды фильма «Она — мужчина» в соцсетях обратило внимание издание People.

Пластические хирурги убрали Байнс излишки кожи на веках. «Я никогда о таком не рассказывала, но мне сделали блефаропластику, изменили веки и уголки глаз. Так что складочек кожи у меня больше нет. Это одна из лучших вещей, что я могла сделать, чтобы вернуть уверенность в себе», — поделилась впечатлениями пережившая в начале года нервный срыв актриса.

По словам Байнс, после пластики она чувствует себя гораздо лучше в собственном теле. «Хотела просто прояснить все слухи о моем новом образе. Я нравлюсь себе больше и рада, что сделала блефаропластику», — заключила она.

В течение девяти лет Байнс находилась под опекой родителей из-за проблем, связанных с психическим здоровьем. Весной 2022 года опека была снята. В марте 2023 года Байнс несколько дней жила на улице, прежде чем ее вновь отправили в реабилитационный центр.

Минувшим летом Байнс снова легла в психиатрическую клинику — спустя неделю после выписки из аналогичного учреждения. Актриса получала круглосуточный уход, а также принимала участие в ежедневных терапевтических сеансах и мероприятиях, помогающих ей развить социальные навыки.