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23:58, 13 декабря 2023Россия

Песков заявил об участии России в диалоге по палестино-израильскому конфликту

Песков: РФ продолжает диалог со всеми сторонами палестино-израильского конфликта
Дмитрий Песков

Дмитрий Песков. Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Москва продолжает диалог со всеми сторонами палестино-израильского конфликта. Об этом он сообщил в эфире телеканала «Россия 24».

«Россия посильно принимает участие в оказании гуманитарной помощи, уже целый ряд партий гуманитарных грузов был отправлен по линии МЧС», — сказал он. По его словам, Москва продолжает предпринимать усилия по обеспечению выхода из Газы россиян.

Ранее глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Запад не желает работать над созданием палестинского государства. По его словам, Запад и израильтяне, а также нынешнее израильское руководство не хотят объединения Газы с Западным берегом, как того требует решение о создании государства.

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      Марина Совина
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