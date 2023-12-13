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12:57, 13 декабря 2023Мир

Запад обвинили в нежелании создавать палестинское государство

Лавров заявил, что Запад не собирается создавать палестинское государство

Фото: Sergey Petrov / News.ru / Globallookpress.com

Запад не желает работать над созданием палестинского государства, заявил глава МИД России Сергей Лавров. Его слова приводит РИА Новости.

«Судя по позициям, которые Запад сейчас занимает, они и не собираются создавать палестинское государство», — сказал министр.

По его словам, Запад и израильтяне, а также нынешнее израильское руководство не хотят объединения Газы с Западным берегом, как того требует решение о создании государства. Кроме того, на Западном берегу продолжается практика сноса палестинских домов, изгнания палестинских семей из этих домов, потому что Израиль хочет эти территории осваивать под новые поселения.

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      Виктория Кондратьева
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