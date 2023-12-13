Запад обвинили в нежелании создавать палестинское государство

Лавров заявил, что Запад не собирается создавать палестинское государство

Запад не желает работать над созданием палестинского государства, заявил глава МИД России Сергей Лавров. Его слова приводит РИА Новости.

«Судя по позициям, которые Запад сейчас занимает, они и не собираются создавать палестинское государство», — сказал министр.

По его словам, Запад и израильтяне, а также нынешнее израильское руководство не хотят объединения Газы с Западным берегом, как того требует решение о создании государства. Кроме того, на Западном берегу продолжается практика сноса палестинских домов, изгнания палестинских семей из этих домов, потому что Израиль хочет эти территории осваивать под новые поселения.