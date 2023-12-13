Автомобилистов предупредили о риске дорогостоящей поломки из-за снега

Эксперт Гоман: при выезде с заснеженной парковки можно сломать коробку передач

При выезде с заснеженной парковки автомобилисты рискуют сломать коробку передач. О дорогостоящей поломке из-за чрезмерных осадков предупредил водителей эксперт сети автосервисов Fit Service Александр Гоман, пишет «Газета.ru».

Особенно частой эта проблема бывает у жителей пригородов — в попытках выбраться из снежного плена они могут спалить сцепление у механической коробки передач или фрикционы автоматической. «В результате, в последнем случае, машина может двигаться только на одной передаче в так называемом аварийном режиме. Во время переключения происходят ощутимые удары», — пояснил специалист.

Гоман добавил, что аналогичная ситуация может возникнуть и у живущих в городе водителей, если дворы и стоянки плохо очищены. «Чтобы выехать с парковки, автовладельцам приходится буксовать, стартовать враскачку. По сути, выжимать из машины все. Здесь тоже довольно легко перестараться и получить трансмиссионные проблемы, за которые придется отдать немалую сумму в автосервисе», — подчеркнул эксперт.

Ранее россиянам рассказали, как выкопать автомобиль из снега без повреждений. Сначала очистить снег со стороны водительской двери, затем сесть за руль и запустить машину. Затем нужно вновь выйти на улицу и расчистить машину щеткой, а место вокруг — лопатой.