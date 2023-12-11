Россиянам дали совет по выкапыванию автомобиля из снега без повреждений

Россиянам рассказали, как правильно очищать автомобиль от снега без повреждений

Руководитель направления кузовного ремонта в сети Fit Service Ярослав Кукарин рассказал, как откопать автомобиль из снега без повреждений. Слова эксперта приводят «Известия».

По словам Кукарина, самые опасные и вредные ситуации для автомобиля — это резкие перепады температур и многодневное стояние под снежной «шапкой». Из-за перепада температур, отмечает собеседник издания, происходит следующее: прогретый автомобиль остается во дворе на ночь, температура к ночи резко падает, а снег на кузове машины тает и быстро превращается в ледяную корку. А из-за многодневной парковки под зимними осадками снег постепенно прессуется, уплотняется и также превращается в корку.

Чтобы без последствий освободить машину от снежной «шубы», необходимо действовать последовательно, подчеркнул Кукарин. Сначала очистить снег со стороны водительской двери, затем сесть за руль и запустить машину. «Обогрев включаем постепенно. Например, для начала запускаем обдув салона и переднего стекла. Вновь выходим на улицу и вооружаемся лопатой и щеткой. Пока машина греется изнутри, водителю нужно поработать снаружи», — сказал он.

Орудовать лопатой, по словам эксперта, можно только вокруг автомобиля. При этом чем ближе к кузову авто вы подбираетесь, тем осторожнее должны быть движения. При этом сам кузов можно только обметать щеткой, а сбивать лед лопатой категорически не рекомендуется, чтобы избежать появление царапин.

Также специалист предупредил, что при выкапывании авто даже из легкого, рыхлого снега часто повреждаются элементы тюнинга и пластиковые детали.

«Важный нюанс — слой льда часто образуется не только на кузове, днище, но и на автомобильных дисках. Причем чаще всего наледь находится на внутренней части диска, и автомобилисту не так уж и просто самостоятельно заметить проблему. Чаще всего на СТО водители приезжают с жалобами на вибрацию руля или плохую управляемость», — заключил собеседник «Известий».

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