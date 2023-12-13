Последствия ледяного дождя в российском регионе попали на видео

Поваленные обледеневшие деревья появились в Ростове-на-Дону после ледяного дождя

После ледяного дождя, обрушившегося на Ростовскую область, на улицах Ростова-на-Дону появились поваленные обледеневшие деревья. Последствия непогоды попали на видео, которое опубликовал Telegram-канал RT.

Кадрами, сделанными вечером во вторник, 12 декабря, поделилась местная жительница. На них можно увидеть обесточенные дома в микрорайоне Александровка и лежащее на земле дерево, покрытое снегом.

По словам главы городской администрации Алексея Логвиненко, Единая дежурная диспетчерская служба (ЕДДС) получила от жителей города 92 сообщения о происшествиях. Согласно прогнозам, в среду, 13 декабря, в области ожидается гололед.

Ранее стало известно, что число жителей Ростовской области, оставшихся без света из-за ледяного дождя, возросло до 180 тысяч. Помимо Ростова-на-Дону, энергоснабжение нарушено в Таганроге, Азове, Неклиновском, Азовском, Каменском и других районах.