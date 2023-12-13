Россиянам предрекли удвоение доходов от одного вида аренды

РБК: к 2026 году доходы россиян от посуточной аренды удвоятся

К 2026 году прибыль россиян от посуточного найма жилья вырастет вдвое. Прогнозами экспертов Центра стратегических разработок (ЦСР) поделилось издание РБК.

Совокупный доход таких арендодателей увеличиться с текущих 231 миллиарда рублей до 315 миллиардов в наступающем 2024-м и до 390 миллиардов в 2025 году. К 2026-му сумма достигнет 495 миллиардов рублей, подсчитали аналитики. Налоги с краткосрочной аренды закономерно вырастут — с 4,4 миллиарда рублей до 9,5 миллиарда. По мнению специалистов, наймодателей, уплачивающих налоги со сдачи объектов, больше не станет — показатель останется на уровне 32 процентов.

Растущий доход отрасли в ЦСР объясняют увеличением как спроса, так и предложения. Наниматели станут проявлять все больший интерес к такому формату аренды на фоне развития внутреннего туризма. Число туристических поездок по России к 2026 году увеличится на 20 процентов, предрекли в Минэке. В то же время популярность набирают отечественные сервисы бронирования жилья, а девелоперы развивают целевые проекты по строительству апартаментов для сдачи.

Ранее Госдумой в первом чтении был одобрен законопроект о посуточной аренде. Как следует из проекта поправок, в договоре найма будут указаны требования соблюдать права соседей и правила содержания общедомового имущества. Также рынок аренды станет более прозрачным.

Как обойти новые правила, россиянам рассказали эксперты. Поправки не учитывают, что арендодатели могут заключить договор на пять-шесть месяцев и продолжать сдавать квартиру посуточно. Всех жильцов при этом можно будет назвать гостями постоянных квартирантов.

