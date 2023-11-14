Россиянам назвали способы обойти новые правила посуточной сдачи квартир

Эксперт по ЖКХ Москвина: новые правила посуточной сдачи квартир можно обойти

Новые правила посуточной сдачи квартир, законопроект с которыми Госдума приняла в первом чтении, можно обойти. Лазейки, которые позволят это сделать, назвала россиянам исполнительный директор Гильдии управляющих компаний в ЖКХ Вера Москвина, пишет «Москва 24».

По словам эксперта, поправка, которая предусматривает получение разрешения у соседей на краткосрочную сдачу жилья, не исправит ситуацию. «Мы — за эту поправку, потому что, как правило, посуточно квартиры сдают в маргинальных целях. Однако работать она не будет, так как оставляет лазейку. Ее, к сожалению, легко обойти», — рассказала Москвина.

Специалистка уточнила, что для этого арендодатели могут заключить договор на пять-шесть месяцев и продолжать сдавать квартиру посуточно. Всех жильцов при этом можно будет назвать гостями постоянных квартирантов.

Ранее зампредседателя комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Светлана Разворотнева рассказала об еще одной поправке к законопроекту о краткосрочном найме жилья. Парламентарии считают необходимым ограничить круг лиц, которым будет доступен такой способ заработка на недвижимости, — этой категории арендодателей придется открывать ИП или самозанятость.