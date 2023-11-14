Среда обитания
ВсеГородДомКрайКлимат и экологияТранспорт
20:51, 14 ноября 2023Среда обитания

Россиянам назвали способы обойти новые правила посуточной сдачи квартир

Эксперт по ЖКХ Москвина: новые правила посуточной сдачи квартир можно обойти

Фото: Станислав Трифонов / «Лента.ру»

Новые правила посуточной сдачи квартир, законопроект с которыми Госдума приняла в первом чтении, можно обойти. Лазейки, которые позволят это сделать, назвала россиянам исполнительный директор Гильдии управляющих компаний в ЖКХ Вера Москвина, пишет «Москва 24».

По словам эксперта, поправка, которая предусматривает получение разрешения у соседей на краткосрочную сдачу жилья, не исправит ситуацию. «Мы — за эту поправку, потому что, как правило, посуточно квартиры сдают в маргинальных целях. Однако работать она не будет, так как оставляет лазейку. Ее, к сожалению, легко обойти», — рассказала Москвина.

Специалистка уточнила, что для этого арендодатели могут заключить договор на пять-шесть месяцев и продолжать сдавать квартиру посуточно. Всех жильцов при этом можно будет назвать гостями постоянных квартирантов.

Ранее зампредседателя комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Светлана Разворотнева рассказала об еще одной поправке к законопроекту о краткосрочном найме жилья. Парламентарии считают необходимым ограничить круг лиц, которым будет доступен такой способ заработка на недвижимости, — этой категории арендодателей придется открывать ИП или самозанятость.

Что думаешь? Оцени!
      Нина Ташевская
      Обсудить
      Последние новости

      Россиянам увеличат пенсии в 2024 году. Сколько они будут получать?

      Во Франции заявили о желании НАТО убрать Зеленского

      Невеста богатейшего человека в мире впервые рассказала об их отношениях. Почему после этого над ней стали издеваться?

      США предупредили о последствиях перехвата оружия в Оманском заливе

      Израиль и ХАМАС приблизились к заключению соглашения по заложникам

      Женщина заболела гриппом и лишилась всех конечностей

      Мужчинам с микропенисами подсказали правила поведения с партнершами

      Тренер Макгрегора раскрыл изменившиеся планы бойца по возвращению к поединкам

      ООН осудила военные методы Украины

      Жириновский в 1999 году предрек проблемы США в случае объединения России и Ирана

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости