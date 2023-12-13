Пропавшая многодетная россиянка связалась с родными из подвала

Е1.ru: пропавшая многодетная мать под Екатеринбургом позвонила родным из подвала

Под Екатеринбургом пропавшая больше недели назад 31-летняя многодетная мать из Верхней Пышмы вышла на связь с родными и заявила об опасности. Об этом стало известно порталу Е1.ru.

Сестра рассказала, что женщина позвонила ей и пояснила, что чувствует сильную головную боль и находится в каком-то подвале.

«Говорю: "Где ты находишься?", а она: "Я не знаю, доехала на трамвае до конечного кольца, меня разбудил контролер, я вышла на остановке, мне стало плохо. Я очнулась в каком-то подвале". На каком кольце она вышла и что с ней случилось, мы не знаем», — поделилась родственница пропавшей жительницы Урала.

Волонтеры уточнили, что 4 декабря женщина отвела сына в школу в районе Уралмаш, но домой не вернулась.

У россиянки четверо детей, младшему из которых всего два месяца. Сейчас все они находятся с сожителем пропавшей, их планирует забрать в скором времени ее сестра.

Ранее сообщалось, что в Волгоградской области пропавшая мать двоих детей сама вернулась домой спустя 20 дней и заявила о похищении.