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14:50, 4 декабря 2023Россия

Пропавшая россиянка спустя 20 дней вернулась домой и заявила о похищении

V1: под Волгоградом пропавшая мать вернулась домой и заявила о похищении

Фото: Алексей Смагин / Коммерсантъ

В Волгоградской области пропавшая мать двоих детей сама вернулась домой спустя 20 дней и заявила о похищении. Об этом стало известно порталу V1.ru.

Ориентировки об исчезновении россиянки появились в начале ноября. Искать женщину под Волгоградом стали волонтеры сразу нескольких поисковых отрядов. Они распространяли приметы женщины, рассказывая, во что та была одета в последний раз и где ее видели.

При этом телефон пропавшей был выключен. Через 20 дней женщина вышла на связь и объявила, что с ней все в порядке.

«Меня просто похитил и удерживал насильно в доме мужчина по имени Евгений. Я хотела подработать на полях, а в итоге он меня только на подработку и выпускал. У него там в доме была еще одна женщина с ребенком. Они там после того, как я вырвалась и убежала, все так же остались», — пояснила журналистам мать.

Женщина рассказала, что поведала обо всем сотрудникам полиции, но те якобы посоветовали не писать никаких заявлений, поскольку ее могут затаскать по комитетам.

По словам россиянки, ее удерживали в доме по улице Абрикосовой, где-то на юге Волгограда. При этом улица с таким названием есть как в Кировском районе, так и в целом ряде СНТ — «Энергетик», «Дубок», «Кировец», «Конструктор», «Наука» и «Куйбышевец».

Женщина добавила, что в один из дней заточения ей удалось сбежать. На улице, по утверждению найденной, ей встретились полицейские, которые отвезли ее в участок.

Журналисты V1.ru обратились за разъяснениями в волгоградское управление МВД. Ведомство пока не дало ответа.

Ранее сообщалось, что в Санкт-Петербурге девушку из Брянска, пропавшую три недели назад после ссоры с возлюбленным, нашли на крыше оборонного завода в районе Обухово. Врачам спасти ее не удалось.

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      Анна Щербакова
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