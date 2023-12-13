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20:09, 13 декабря 2023Путешествия

Против российской авиакомпании возбудили дело из-за доведения девочки до слез

В отношении «Уральских авиалиний» возбудили дело из-за доведения девочки до слез

Фото: Екатерина Якель / «Лента.ру»

В отношении авиакомпании «Уральские авиалинии» возбудили дело об административном правонарушении из-за доведения до слез 13-летней россиянки. Об этом сообщает Ura.ru со ссылкой на Свердловскую транспортную прокуратуру.

В ходе расследования было установлено, что сотрудники российского перевозчика нарушили требования Федеральных авиационных правил. Они не разрешили девочке пронести в салон воздушного судна ручную кладь, чем довели ее до слез. При этом отмечается, что чемодан соответствовал габаритам авиакомпании.

В отношении генерального директора «Уральских авиалиний» Сергея Скуратова внесено представление.

Инцидент произошел в аэропорту Сочи в начале ноября. Девочка возвращалась в Санкт-Петербург с соревнований по танцам вместе с другими участниками коллектива и отцом, но работники перевозчика запретили ей проносить ручную кладь на борт, потребовав оплату. В результате пассажирке пришлось оставить чемодан в авиагавани, а вещи разложить по сумкам своих друзей.

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      Зарина Дзагоева
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