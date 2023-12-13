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17:42, 13 декабря 2023Ценности

Психолог раскрыла россиянам выдающие проблемы с самооценкой детали внешнего вида

Психолог Оксана Васильева: ажурные колготки указывают на низкую самооценку

Фото: Lucas Hoang / Unsplash

Психолог Оксана Васильева раскрыла россиянам выдающие проблемы с самооценкой детали внешнего вида. Соответствующий комментарий поступил в распоряжение «Ленты.ру» в среду, 13 декабря.

По мнению эксперта, на постоянную тревожность, стеснительность и напряженность могут указывать не только черные объемные кофты и футболки, но и слишком яркая одежда. Во втором случае люди чаще всего пытаются показать окружающим свою состоятельность с помощью откровенных нарядов. «Погоня за трендами, не вникая в суть, подойдет или нет. Много оголений, леопардовых расцветок, губы цвета фуксии и ажурные колготки. Сюда стоит добавить и излишнюю тщательность: сверх сложные прически и обилие пуговиц на одежде», — объяснила Васильева.

Кроме того, низкую самооценку определяют неправильная осанка и некоторые движения. Например, такие люди, как считает эксперт, часто грызут ногти, накручивают волосы на пальцы, стучат ногой, постоянно поправляют одежду. При этом стоит обратить внимание на бледную кожу лица, мешки под глазами и сухие волосы. «Взгляд человека с низкой самооценкой практически всегда направлен в пол. Он словно боится прямо смотреть в глаза собеседнику», — добавила она.

Ранее психолог Наталья Васильева назвала россиянам действенные способы принять свою внешность. В первую очередь специалист порекомендовала перестать соответствовать общественным стандартам.

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      Мария Винар
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