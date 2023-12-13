Пьяный турист домогался статуи ламантина в ресторане США и был арестован

Yahoo News: пьяного туриста арестовали за домогательства к статуе в США

Пьяный турист домогался статуи ламантина в ресторане и устроил дебош в отеле в США. Об этом пишет Yahoo News.

Уточняется, что 23-летний Энтони Лесса (Anthony Lessa) был арестован и обвинен в хулиганстве после инцидентов, произошедших 9 декабря в двух разных местах Сент-Пит-Бич, штат Флорида: отеле Postcard Inn On The Beach и ресторане Rick's Reef.

Согласно письменным показаниям офиса шерифа округа Пинеллас, Лесса вел себя в ресторане агрессивно и «сексуально домогался» статуи ламантина в присутствии других посетителей. После этого мужчина убежал в отель, где он остановился, начал вызывающе себя вести, кричать и оскорблять сотрудницу стойки регистрации.

Когда полицейские поймали Лессу, то заметили, что от туриста пахло алкоголем, а его зрачки расширились в условиях яркого освещения. Известно, что нарушителя взяли под стражу и доставили в тюрьму. Согласно протоколам ареста, позже он был освобожден под подписку о невыезде.

Ранее сообщалось, что маршала США арестовали за домогательства к попутчице в самолете. 39-летний чиновник направлялся в столицу Великобритании для помощи в экстрадиции обвиняемого по уголовному делу.