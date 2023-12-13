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18:12, 13 декабря 2023Силовые структуры

Пытавшуюся забить кувалдой сестру и племянника россиянку отправили на лечение

Жительницу Кубани отправили на лечение за попытку убийства сестры и племянника

Фото: Мария Григорьева / «Лента.ру»

Крымский районный суд Краснодарского края отправил на принудительное лечение в психиатрическую клинику 36-летнюю жительницу Крымского района, которая пыталась расправиться с сестрой и племянником. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональной прокуратуре.

У женщины обнаружили психическое расстройство.

Установлено, что 14 июня 2022 года фигурантка поссорилась со своей 41-летней сестрой у нее дома в селе Киевское, взяла кувалду и ударила женщину по голове. На помощь потерпевшей поспешил ее 15-летний сын, и осужденная нанесла ему не менее трех ударов кувалдой по голове и грудной клетке.

Матери и сыну были нанесены повреждения, повлекший тяжкий вред здоровью, однако им удалось отбиться от напавшей и сбежать.

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      Илона Палей
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