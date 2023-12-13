Раскрыта одна из основных причин конфликтов в паре

Психолог и сексолог Роберт Вайс назвал увлечение порнографией одной из основных причин конфликтов в паре. В беседе с изданием Psychology Today он рассказал, можно ли считать просмотр фильмов для взрослых изменой.

По словам Вайса, за 30 лет практики он убедился, что одна из наиболее распространенных причин разногласий в отношениях связана с порнографией. Он отметил: зачастую любитель контента для взрослых считает свое поведение нормальным, а его партнер — выходящим за границы дозволенного. При этом в свое оправдание поклонники порно называют изменой только физический контакт с человеком. «Все смотрят это. Почему ты расстраиваешься? Я люблю тебя так же, как и всегда. Это никак не влияет на наши отношения», — заверяют они партнера.

Сексолог подчеркнул, что конфликты в отношениях возникают из-за того, что партнеры своевременно не обсуждают границы дозволенного. По мнению специалиста, обычно ранит не сам факт возможной измены или нестандартного сексуального поведения, такого как посещение стриптиз-клуба или флирт в интернете, а ложь и секреты.

Измена — это нарушение доверия, возникающее, когда у человека появляются тайны от партнера Роберт Вайс психолог, сексолог

Однако, продолжил Вайс, в паре могут быть установлены определенные правила поведения, устраивающие обоих партнеров. В этом случае не идет речи о подрыве доверия как измене.

Ранее врач-сексолог Андрей Булах назвал способы улучшить интимную жизнь в долгих отношениях. По его словам, партнерам стоит подумать, чего именно им перестало хватать в интимной жизни, причем лучше написать этот список.