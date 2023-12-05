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09:30, 5 декабря 2023Забота о себе

Раскрыты способы улучшить секс в долгих отношениях

Фото: Unsplash

Первое, что нужно сделать при решении интимных проблем в паре, — это оценить качество сексуальной жизни в прошлом, когда партнеры начали встречаться и жить вместе, полагает врач-сексолог, психотерапевт Андрей Булах. Этот и некоторые другие способы улучшить интимную жизнь в долгих отношениях он раскрыл в беседе с «Лентой.ру».

Как правило, если на начальном этапе отношений и до рождения детей у пары были яркие, разнообразные, качественные сексуальные отношения, вероятность, что их удастся сохранить в дальнейшем, весьма высока, уверен специалист. По его словам, партнерам стоит подумать, чего именно им перестало хватать в интимной жизни, причем лучше написать этот список.

Список можно посмотреть, проанализировать и затем обменяться информацией с партнером. При устном обмене информацией выше риск получить негативный эмоциональный отклик, и непростой момент переговоров может перейти в ссору. После письменного сообщения у партнеров есть время подумать и спокойно вернуться к разговору

Андрей Булахврач-сексолог, психотерапевт

Булах обратил внимание, что зачастую причиной снижения интереса к сексу становятся усталость из-за работы, воспитания детей, домашних дел. Из-за них, по словам врача, может развиться астенизация — общая усталость, снижающая либидо. «Особенно общая усталость влияет на женщин. Для них биологически интимная близость подразумевает возможную беременность и рождение детей. Если ресурсов на это нет, женщина будет подсознательно избегать секса», — заверил собеседник «Ленты.ру».

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Привычки, ментальные установки также могут блокировать желание заниматься сексом, продолжил Булах. В этом случае также поможет исправить ситуацию обсуждение предпочтений желаний в постели с партнером.

Подготовка к интимной близости начинается не тогда, когда пара ложится в постель, а намного раньше, заверил специалист. Это могут быть намеки в разговоре, переписки, прикосновения. Если у пары был отличный секс, о нем нужно вспоминать, и говорить, подчеркнул психотерапевт. «Важен выбор времени для занятий сексом. Часто для этого по остаточному принципу используется лишь вечер, когда сил после дневных забот уже ни у кого нет. Я рекомендую паре планировать секс заранее, копить ресурсы и решить к моменту близости все дела: к примеру, отвести детей к родителям или уехать самим», — порекомендовал Булах.

Ранее психолог-реабилитолог Геляна Ширикинова призвала не мириться с необычным видом измены. Если человек мысленно допускает отношения не с постоянным партнером, об эмоциональной близости между ними не может быть и речи, уверена она.

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      Вера Владзиевская
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