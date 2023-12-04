Россиян призвали не мириться с необычным видом измены

Если человек мысленно допускает отношения не с постоянным партнером, об эмоциональной близости между ними не может быть и речи, заявила клинический психолог-реабилитолог клиники «Медскан» Геляна Ширикинова. В беседе с «Лентой.ру» она призвала россиян не мириться с необычным видом измены.

По словам психолога, иногда люди могут сравнивать супругов с объектом страсти на стороне, однако подобное поведение приводит либо к конфликтам, либо к односторонним обидам. Если супруги живут душа в душу, третий человек не возникнет даже в мыслях одного из них, подчеркнула Ширикинова.

Партнерам стоит осознать, что отношения должны быть ценны для них обоих. Чтобы избежать эмоциональной измены даже в мыслях, необходимо проговаривать все недовольства и обиды. Если же один из партнеров все же начинает думать о другом человеке, необходимо выяснить причину этого. Итогом бесед должна стать эмоциональная близость Геляна Ширикинова клинический психолог

При этом собеседница «Ленты.ру» отметила, что, вопреки устоявшемуся мнению, у супругов вовсе необязательно должны быть общие интересы. По ее мнению, чаще так говорят эмоционально незрелые люди, стремящиеся заменить разговоры о душевных личных переживаниях на обсуждение, например, нового фильма.

«Партнеры обладают прежде всего общими ценностями, такими как верность, преданность, нравственность. Мириться с эмоциональной изменой нельзя. Если вы прощаете ее партнеру даже без разговора по душам, у вас накапливаются негативные эмоции и стресс, что в итоге приведет к проблемам со здоровьем», — уверена Ширикинова.

Ранее Ширикинова дала совет женщинам, пережившим измену мужа с лучшей подругой. Она отметила, что хотя бы на время стоит отдалиться от обоих предателей.

