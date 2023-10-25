Пережившим измену мужа с лучшей подругой женщинам дали совет

Женщинам, чьи мужья изменили им с их лучшими подругами, следует на время отдалиться от обоих близких людей, а затем поговорить с супругом о своих чувствах, предупредила клинический психолог Геляна Ширикинова. В беседе с «Лентой.ру» она дала совет женщинам, пережившим предательство двух близких людей.

Ширикинова порекомендовала женщинам, пережившим такую измену, на время отдалиться и от мужа, и от подруги. Она призвала не сравнивать себя с подругой и не терзаться сомнениями. По словам психолога, лучше в это время постараться найти поддержку у других близких или у специалиста.

Не замалчивайте чувства, выскажите ему и ей все что на душе. Однако этого не стоит делать в присутствии детей и посторонних. И не вините себя. За вас это и так сделает общество. Так сложилось, что чаще всего вину возлагают на жену, даже если она тащит на себе всю семью: ушла в работу, мужа бросила, вот он и пригрелся у подруги Геляна Ширикинова клинический психолог

Специалистка добавила, что из-за стресса могут начаться проблемы со здоровьем, поэтому ему нужно уделить особое внимание.

«К слову, в современной психологии принято считать, что измена — показатель общего климата в семье. Партнер находит на стороне то, что не получает в семье. Ведь кроме отношений между мужем и женой, есть отношения между мужчиной и женщиной. Давно ли вы чувствовали себя женщиной с этим мужчиной? А он рядом с вами кем себя чувствует? И тут важно не только ответить самой, но и поинтересоваться его мнением», — подытожила Ширикинова.

Ранее Геляна Ширикинова дала совет людям, несогласным на свободные отношения. Те, кто не хочет подобных отношений, должны понять, что именно не устраивает партнера в давно сложившемся союзе, отметила она.