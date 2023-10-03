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21:02, 3 октября 2023Забота о себе

Психолог дала совет не согласным на свободные отношения людям

Фото: Dainis Graveris / Unsplash

Клинический психолог медицинского центра «Медскан» Геляна Ширикинова рассказала, что зачастую предложение попробовать свободные отношение, то есть такие, в которых можно встречаться с другими людьми, в семье поступает во время кризисов. В комментарии для «Ленты.ру» психолог дала советы людям, не готовым к ним.

Чаще всего желание попробовать свободные отношения есть только у одного из партнеров, чувствующего, что в семье наступил кризис, но не желающего рушить брак, отметила психолог. Второй нередко соглашается на свободные отношения, так как боится расставания в случае отказа.

Первая мысль, которая возникает у человека при таком предложении, что его променяли на кого-то лучше или моложе. С этим связано большое количество конфликтов, выяснений отношений и в том числе и заявлений на развод. Нахлынувшие слезы — естественное явление. Так как человек испытывает сильную душевную боль, сравнимую с предательством

Геляна Ширикинова клинический психолог

Те, кто не хочет свободных отношений, должны понять, что именно не устраивает партнера в давно сложившемся союзе, отметила Ширикинова. При этом в первую очередь она посоветовала тем, кто получил такое неожиданное предложение, осознать, что они испытывают шок. Затем психолог порекомендовала обратиться к специалисту за терапией.

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После услышанного сильные эмоций могут перейти в слова, а могут сжать все мышцы в теле. Самопомощь начинается с этого момента. Нужно постепенно одну за одной расслабить каждую часть тела, а затем медленно отдышаться. Это наполнит организм кислородом, что поможет в принятии решений

Геляна Ширикиноваклинический психолог

«Универсальных решений подобных ситуаций нет, но важно четко понимать, что при расхождении ценностей брака чаще всего семья распадается. Можно пытаться сохранить брак ради детей, но тогда они запечатлеют не самую счастливую семейную модель», — сказала Ширикинова.

Ранее Геляна Ширикинова предложила необычный способ борьбы со стрессом. Ради этого она посоветовала притвориться водорослью на десять минут.

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    Вера Владзиевская
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