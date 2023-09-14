Россиянам предложили притвориться водорослью на 10 минут ради борьбы со стрессом
Управлять стрессом можно при помощи соблюдения правил здорового образа жизни, режима дня и спорта, посоветовала медицинский психолог клиники «Медскан» Геляна Ширикинова. О других эффективных способах снизить нервное напряжение, в том числе об упражнении, в ходе выполнения которого надо притвориться водорослью на 10 минут, она рассказала в беседе с «Лентой.ру».
По словам Ширикиновой, при стрессе все системы организма испытывают перегрузки и выдают различную симптоматику — от побледнения или покраснения лица до состояний, требующих неотложной медицинской помощи. В результате хронического нервного перенапряжения неизбежно ухудшение физического и ментального здоровья.
В стрессе внимание человека может сужаться до жизненно важных действий и мыслей, например, из-за страха потерять работу он может не замечать, как проходит детство его детей. Возникает «ментальный вакуум», чувство одиночества, или, наоборот, желание говорить на одну и ту же тему, которая провоцирует стресс
При этом, как отметила психолог, научиться управлять своими эмоциями можно. Для этого необходимо развивать эмоциональный интеллект под руководством специалиста. По словам Ширикиновой, первый шаг в управлении своими эмоциями, который человек может сделать и самостоятельно, — это научиться разбираться, какие именно чувства он сейчас испытывает. «Зачастую мы можем прятать истинные эмоциональные переживания за тревогой, тоской или общим апатичным состоянием, особенно, когда есть запрет на чувства», — объяснила врач.
Кроме того, по словам Ширикиновой, снизить уровень стресса и в долгосрочной перспективе держать его под контролем можно с помощью принципов здорового образа жизни.
Не стоит пренебрегать тем самым пресловутым режимом сна и отдыха, чередованием умственной и физической нагрузки, регулярным правильным питанием. Основа ЗОЖ — забота о себе, что достаточно труднодоступно людям, которые привыкли отвечать вызовам современности и склонны к самобичеванию
В заключение врач предложила попробовать контролировать уровень стресса в моменте одной из двух техник — «майндфулнесс» или «водоросль». Первое упражнение поможет взять под контроль навязчиво возникающие в сознании тревожные мысли. Чтобы выполнить первую его, надо в течение минуты смотреть, как двигается секундная стрелка на часах, не отвлекаясь на звуки, мысли, эмоции, ощущения, пояснила Ширикинова. При этом, если появляется какая-то мысль, придется начать упражнение заново. Постепенно нужно довести время сосредоточенности на секундной стрелке до трех минут, добавила психолог.
Для выполнения техники «водоросль» Ширикинова рекомендовала встать, расставив ноги на ширине плеч и прикрыв глаза. «Представьте, что вы — водоросль, прикрепленная ко дну океана. Вы гибко и медленно покачиваетесь, будто вас шевелят набегающие волны. Выполнять это упражнение надо 10-20 минут, оно отлично снимает мышечное напряжение», — сообщила психолог.
Ранее врач-невролог Елизавета Бойко назвала способы справиться с подергиванием глаза. По ее словам, неприятный нервный тик может возникать от усталости, стресса или злоупотребления кофеином.