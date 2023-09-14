Россиянам предложили притвориться водорослью на 10 минут ради борьбы со стрессом

Психолог Ширикинова: управлять стрессом можно при помощи режима дня и спорта

Управлять стрессом можно при помощи соблюдения правил здорового образа жизни, режима дня и спорта, посоветовала медицинский психолог клиники «Медскан» Геляна Ширикинова. О других эффективных способах снизить нервное напряжение, в том числе об упражнении, в ходе выполнения которого надо притвориться водорослью на 10 минут, она рассказала в беседе с «Лентой.ру».

По словам Ширикиновой, при стрессе все системы организма испытывают перегрузки и выдают различную симптоматику — от побледнения или покраснения лица до состояний, требующих неотложной медицинской помощи. В результате хронического нервного перенапряжения неизбежно ухудшение физического и ментального здоровья.

В стрессе внимание человека может сужаться до жизненно важных действий и мыслей, например, из-за страха потерять работу он может не замечать, как проходит детство его детей. Возникает «ментальный вакуум», чувство одиночества, или, наоборот, желание говорить на одну и ту же тему, которая провоцирует стресс Геляна Ширикинова медицинский психолог

При этом, как отметила психолог, научиться управлять своими эмоциями можно. Для этого необходимо развивать эмоциональный интеллект под руководством специалиста. По словам Ширикиновой, первый шаг в управлении своими эмоциями, который человек может сделать и самостоятельно, — это научиться разбираться, какие именно чувства он сейчас испытывает. «Зачастую мы можем прятать истинные эмоциональные переживания за тревогой, тоской или общим апатичным состоянием, особенно, когда есть запрет на чувства», — объяснила врач.

Кроме того, по словам Ширикиновой, снизить уровень стресса и в долгосрочной перспективе держать его под контролем можно с помощью принципов здорового образа жизни.

Не стоит пренебрегать тем самым пресловутым режимом сна и отдыха, чередованием умственной и физической нагрузки, регулярным правильным питанием. Основа ЗОЖ — забота о себе, что достаточно труднодоступно людям, которые привыкли отвечать вызовам современности и склонны к самобичеванию Геляна Ширикинова медицинский психолог

В заключение врач предложила попробовать контролировать уровень стресса в моменте одной из двух техник — «майндфулнесс» или «водоросль». Первое упражнение поможет взять под контроль навязчиво возникающие в сознании тревожные мысли. Чтобы выполнить первую его, надо в течение минуты смотреть, как двигается секундная стрелка на часах, не отвлекаясь на звуки, мысли, эмоции, ощущения, пояснила Ширикинова. При этом, если появляется какая-то мысль, придется начать упражнение заново. Постепенно нужно довести время сосредоточенности на секундной стрелке до трех минут, добавила психолог.

Для выполнения техники «водоросль» Ширикинова рекомендовала встать, расставив ноги на ширине плеч и прикрыв глаза. «Представьте, что вы — водоросль, прикрепленная ко дну океана. Вы гибко и медленно покачиваетесь, будто вас шевелят набегающие волны. Выполнять это упражнение надо 10-20 минут, оно отлично снимает мышечное напряжение», — сообщила психолог.

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