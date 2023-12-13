Раскрыты подробности о состоянии одного из подорвавшихся на мине россиян

Белгородский Минздрав: один из подорвавшихся на мине в очень тяжелом состоянии

Один из подорвавшихся на мине в Белгородской области россиян находится в очень тяжелом состоянии. Об этом сообщил глава областного минздрава Андрей Иконников, чьи слова приводит Telegram-канал регионального оперштаба.

По его словам, при взрыве пострадали двое мужчин и одна женщина.

«Мужчина — тяжелое состояние, травматическая ампутация конечности. Находится в областной больнице, в настоящее время — в операционной. Состояние очень тяжелое», — пояснил он.

Другому мужчине оказали медицинскую помощь в Краснояружской ЦРБ. На данный момент его госпитализируют в городскую больницу с сотрясением головного мозга и ушибами. Его состояние средней степени тяжести, добавил министр.

Женщина, по его словам, сейчас находится в городской больнице №2 в состоянии средней степени тяжести. У нее диагностировали ушибы и сотрясение головного мозга, сказал Иконников.

13 декабря губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что три мирных жителя подорвались на мине. По предварительной информации, в районе хутора Высокий машина с мирными жителями подорвалась на мине. Три человека пострадали», — сказал глава области.