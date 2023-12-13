Россиянам гарантировали сохранение пособия в случае досрочного выхода из декрета

Совет Федерации одобрил сохранение пособия при досрочном выходе из декрета

Совет Федерации одобрил законопроекты, гарантирующие сохранение ежемесячного пособия по уходу за ребенком до полутора лет в случае досрочного возвращения на работу отца или матери, имеющих право на получение выплаты, сообщает РИА Новости.

Ранее такая возможность была доступна только если получатель льготы в указанный срок не выходил на работу, трудился на полставки или на дому.

Внедрить соответствующую меру поддержки работающих родителей в июне текущего года предложил президент России Владимир Путин, подчеркнувший, что такие пособия должны служить дополнительным доходом к зарплате, а не ее заменой. После внесения кабмином соответствующего проекта Госдума приняла его во всех трех чтениях.

В 2024 году средний размер пособия составит 17 811 рублей, а дополнительные расходы на его выплату составят 1,4 миллиарда рублей. В 2025 году показатель вырастет до 20 406 рублей, а в 2026-м — до 22 458 рублей.