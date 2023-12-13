Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталДеловой климатСоциальная сфераИнвестиции
19:29, 13 декабря 2023Экономика

Россиянам гарантировали сохранение пособия в случае досрочного выхода из декрета

Совет Федерации одобрил сохранение пособия при досрочном выходе из декрета

Фото: Unsplash

Совет Федерации одобрил законопроекты, гарантирующие сохранение ежемесячного пособия по уходу за ребенком до полутора лет в случае досрочного возвращения на работу отца или матери, имеющих право на получение выплаты, сообщает РИА Новости.

Ранее такая возможность была доступна только если получатель льготы в указанный срок не выходил на работу, трудился на полставки или на дому.

Внедрить соответствующую меру поддержки работающих родителей в июне текущего года предложил президент России Владимир Путин, подчеркнувший, что такие пособия должны служить дополнительным доходом к зарплате, а не ее заменой. После внесения кабмином соответствующего проекта Госдума приняла его во всех трех чтениях.

В 2024 году средний размер пособия составит 17 811 рублей, а дополнительные расходы на его выплату составят 1,4 миллиарда рублей. В 2025 году показатель вырастет до 20 406 рублей, а в 2026-м — до 22 458 рублей.

Что думаешь? Оцени!
      Дмитрий Воронин
      Обсудить
      Последние новости

      Кадыров предсказал, когда закончится СВО. И заявил об особой задаче от Путина

      Звезда «Уэнсдэй» пришла на премьеру фильма в прозрачном платье

      Раскрыты подробности о российском гиперзвуковом снайперском комплексе

      В российском городе иностранец изнасиловал женщину около дома

      Венгрия отказалась от переговоров о вступлении Украины в ЕС

      Российский губернатор призвал не запрещать аборты

      Вступившую в «Азов» украинку приговорили к пяти годам колонии-поселения

      Российская биатлонистка назвала самые большие призовые в карьере

      На «Би-би-си» Байдена назвали президентом Украины

      Кошка по имени Страшила спасла жизни россиян во время пожара

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости