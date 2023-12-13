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11:48, 13 декабря 2023Экономика

Россиянам предрекли резкий рост цен на Adidas и Reebok

Директор CORE.XP Малахатько: цены на Adidas и Reebok в РФ могут вырасти на 50 %

Фото: Unsplash

Цены на продукцию популярных спортивных брендов в России могут вырасти на 50 процентов относительно прошлых лет. Речь идет о подорожании одежды и обуви Adidas, Reebok, Puma и других производителей, заявила старший директор, глава ретейл-департамента CORE.XP Марина Малахатько. Ее слова приводит ТАСС.

В качестве одной из главных причин подобной динамики эксперт назвала резкое удорожание логистики. Кроме того, на фоне международных санкций продукцию ряда европейских спортивных брендов стали доставлять в Россию сторонние дистрибуторы, что также повлияло на конечную стоимость товаров.

В итоге сейчас стоимость товаров крупных иностранных спортивных брендов в стране увеличилась на 20 процентов, и это не предел. «Дальше может быть и 50-процентная наценка относительно прошлых лет», — заключила Малахатько.

Ранее сообщалось, что онлайн-маркетплейс Lamoda открыл первые розничные магазины в Москве и Мытищах под названием Lamoda Sport Outlet. В торговых точках можно будет приобрести продукцию в том числе европейских спортивных брендов, включая товары Adidas, Puma, Reebok и других популярных марок.

В ноябре ТАСС сообщил, что права на субаренду торговых помещений сети Adidas выкупила структура владельца «Стокманна» и Lamoda Якова Панченко. Компания будет заниматься оптом зарубежной спортивной продукции самостоятельно. Обновленные магазины Adidas могут открыться в России весной 2024 года под новым названием.

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      Анатолий Акулов
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