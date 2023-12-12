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13:15, 12 декабря 2023Ценности

У россиян появилась возможность купить товары Adidas и Reebok

Ретейлер Lamoda открыл розничные магазины с товарами Adidas и Reebok

Фото: Unsplash

Крупнейший онлайн-маркетплейс Lamoda открыл первые розничные магазины. Об этом в беседе с «Лентой.ру» рассказали представители пресс-службы.

В торговых точках ретейлера, которые заработали под названием Lamoda Sport Outlet, представлена спортивная одежда и обувь прошлых коллекций ушедших из России брендов по сниженным ценам. Таким образом, у россиян появилась возможность купить товары Adidas, Puma, Reebok и других популярных марок.

Первые магазины открылись в Москве и Мытищах. 19 декабря торговые точки начнут свою работу в Санкт-Петербурге. Кроме того, в пресс-службе отметили, что до конца года ретейлер планирует запустить мультибрендовый магазин Lamoda Sport, Lamoda Sport Kids, в котором будет представлена детская одежда, а также Lamoda Sport Urban.

В августе сообщалось, что крупнейший онлайн-маркетплейс Lamoda решил открыть магазины на местах ушедшего из России Adidas.

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      Мария Винар
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