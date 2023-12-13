Россиянам рассказали о способе сэкономить на ОСАГО

«Банки.ру»: на ОСАГО можно сэкономиить, если не пользоваться машиной круглый год

Сэкономить на ОСАГО можно благодаря индивидуальным коэффициентам, на которые при расчете стоимости услуги умножается базовый тариф, пишут «Известия» со ссылкой на экспертов аналитического центра «Банки.ру».

«Невозможно изменить коэффициент бонус-малус (КБМ) или коэффициент возраст-стаж (КВС) конкретного водителя. Также немногие решатся менять прописку ради понижения коэффициента территории (КТ)», — рассказали специалисты.

Отмечается, что большинство показателей скорректировать в свою пользу не получится, однако это можно сделать, если водитель не пользуется машиной круглый год. Речь идет о способе, предполагающем снижение итоговой стоимости страховки за счет коэффициента сезонности (КС).

Ранее в Российском союзе автостраховщиков предрекли возврат в 90-е годы и к «разборкам» на дорогах на фоне возможной отмены обязанности автомобилистов предъявлять полис ОСАГО при регистрации транспортного средства. Чтобы избежать реализации такого сценария, страховщики предложили сохранить контроль, осуществляя его при помощи фотофиксации.