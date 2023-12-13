Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталДеловой климатСоциальная сфераИнвестиции
16:10, 13 декабря 2023Экономика

Россиянам рассказали о способе сэкономить на ОСАГО

«Банки.ру»: на ОСАГО можно сэкономиить, если не пользоваться машиной круглый год
СюжетОСАГО

Фото: Алексей Майшев / РИА Новости

Сэкономить на ОСАГО можно благодаря индивидуальным коэффициентам, на которые при расчете стоимости услуги умножается базовый тариф, пишут «Известия» со ссылкой на экспертов аналитического центра «Банки.ру».

«Невозможно изменить коэффициент бонус-малус (КБМ) или коэффициент возраст-стаж (КВС) конкретного водителя. Также немногие решатся менять прописку ради понижения коэффициента территории (КТ)», — рассказали специалисты.

Отмечается, что большинство показателей скорректировать в свою пользу не получится, однако это можно сделать, если водитель не пользуется машиной круглый год. Речь идет о способе, предполагающем снижение итоговой стоимости страховки за счет коэффициента сезонности (КС).

Ранее в Российском союзе автостраховщиков предрекли возврат в 90-е годы и к «разборкам» на дорогах на фоне возможной отмены обязанности автомобилистов предъявлять полис ОСАГО при регистрации транспортного средства. Чтобы избежать реализации такого сценария, страховщики предложили сохранить контроль, осуществляя его при помощи фотофиксации.

Что думаешь? Оцени!
      Дмитрий Воронин
      Обсудить
      Последние новости

      Россия приравняла взлет F-16 с баз стран НАТО к участию в конфликте на Украине

      Путин определил чрезвычайный план России

      Испанским футболистам запретили принимать душ на стадионе

      Макрон рассказал о значении саммита ЕС для Украины

      Россиянин пошел в туалет и впал в кому

      Россиянам рассказали о способе сэкономить на ОСАГО

      Шольц рассказал о системе ПВО для Украины

      Полицейский и росгвардеец спасали тонущих детей и провалились под лед

      Российский подросток по дороге в школу сел в машину к незнакомцу и пропал

      Экс-депутат Госдумы опроверг сообщения об отношениях дочери с Крузом

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости