Россиянин изрезал пришедшего в гости приятеля

В Ленинградской области хозяин квартиры зарезал пришедшего в гости знакомого

В Ленинградской области мужчина изрезал своего знакомого. Об этом сообщает РЕН ТВ.

По данным телеканала, вечером 12 декабря потерпевший пришел в гости к супругам. Они отдыхали и выпивали, но гость поссорился с хозяином квартиры. Последний взял нож и три раза ударил обидчика. Он не выжил.

Полицейские задержали нападавшего. В настоящий момент решается вопрос о возбуждении дела. Отмечается, что мужчина уже был судим ранее за изнасилование.

Ранее стало известно, что в Краснодарском крае двое братьев пытались расправиться со знакомым, чтобы не возвращать ему долг.