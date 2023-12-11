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20:18, 11 декабря 2023Силовые структуры

Двое братьев пытались расправиться со знакомым из-за долга в российском регионе

На Кубани двое братьев пытались убить знакомого, чтобы не возвращать ему долг

Фото: Екатерина Якель / «Лента.ру»

В Краснодарском крае двое братьев пытались расправиться со знакомым, чтобы не возвращать ему долг. Об этом сообщает Telegram-канал Kub Mash.

По его данным, все произошло в поселке Краснодарском. Двое братьев в состоянии алкогольного опьянения подкараулили своего 32-летнего знакомого, которому задолжали, зашли следом за ним в подъезд и поднялись на пятый этаж. Там они начали избивать мужчину, нанося удары молотком и кувалдой по его телу и голове. На шум вышли соседи, которые вызвали скорую помощь и полицию. Врачам удалось спасти жизнь потерпевшему.

Нападавших братьев задержали сотрудники правоохранительных органов. Позже суд вынес в отношении них приговор, отправив младшего брата в колонию на 10 лет, а старшего — на 11.

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      Олеся Мицкевич
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