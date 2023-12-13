Силовые структуры
Россиянин поджег здание УФСБ и получил 12 лет колонии
Поджегший здание УФСБ житель Усинска получил 12 лет колонии за теракт
Суд в Усинске приговорил к 12 годам лишения свободы 30-летнего местного жителя, устроившего поджог здания УФСБ. Об этом «Ленте.ру» сообщили в управлении Следственного комитета по Республике Коми.
Его признали виновным по части 1 статьи 205 («Террористический акт») УК РФ. Первые три года мужчина будет отбывать наказание в тюрьме, а остальные — в исправительной колонии строгого режима.
По данным следствия, 11 мая фигурант, находясь в состоянии алкогольного опьянения, бросил в административное здание самодельные зажигательные изделия с легковоспламеняющейся жидкостью. Произошло возгорание окна и стены отделения УФСБ в Усинске. Злоумышленника задержали.
В сентябре стало известно, что мужчину будут судить по статье о теракте.