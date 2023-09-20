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12:59, 20 сентября 2023Силовые структуры

Поджегший здание УФСБ россиянин предстанет перед судом по статье о теракте

В Коми бывшего зэка, поджегшего здание УФСБ, будут судить по статье о теракте

Фото: Влад Некрасов / Коммерсантъ

В Республике Коми перед судом предстанет 30-летний житель Усинска, который поджег здание УФСБ. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России.

Мужчину обвиняют в преступлении по статье 205 («Террористический акт») УК РФ. По версии следствия, 11 мая фигурант в состоянии алкогольного опьянения бросил в здание самодельные зажигательные изделия с легковоспламеняющейся жидкостью. В результате загорелись окна и стены.

Задержать мужчину удалось по горячим следам. При нем обнаружили книгу Иоганна Гете «Фауст», крестик и икону. Известно, что ранее поджигатель был судим за вымогательства.

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    Илона Палей
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