Россиянина задержали за попытку поджечь здание ФСБ в Коми

В Коми россиянина с книгой «Фауст» и иконой задержали за попытку поджечь здание ФСБ

В Коми 29-летнего россиянина задержали за попытку поджечь здание ФСБ в Усинске. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

Мотивы его поступка сейчас устанавливаются. Во время задержания у него при себе была книга Иоганна Гете «Фауст», крестик и икона. Мотивы его поступка сейчас устанавливаются.

Известно, что ранее его привлекали к уголовной ответственности за вымогательство.

Ранее сообщалось, что 19-летний парень после переписки с неизвестным поджег военкомат в Мурманске и сбежал.