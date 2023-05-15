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17:07, 15 мая 2023Силовые структуры

Россиянина задержали за попытку поджечь здание ФСБ в Коми

В Коми россиянина с книгой «Фауст» и иконой задержали за попытку поджечь здание ФСБ

Фото: Александр Казаков / Коммерсантъ

В Коми 29-летнего россиянина задержали за попытку поджечь здание ФСБ в Усинске. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

Мотивы его поступка сейчас устанавливаются. Во время задержания у него при себе была книга Иоганна Гете «Фауст», крестик и икона. Мотивы его поступка сейчас устанавливаются.

Известно, что ранее его привлекали к уголовной ответственности за вымогательство.

Ранее сообщалось, что 19-летний парень после переписки с неизвестным поджег военкомат в Мурманске и сбежал.

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Елизавета Новикова
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