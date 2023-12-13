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07:30, 13 декабря 2023Путешествия

Россиянка нашла объяснение привычке американцев не разуваться дома

Фото: Andrew Neel / Unsplash

Российская тревел-блогерша поговорила с американцем и нашла объяснение привычке жителей США не разуваться дома. Об этом она рассказала в личном блоге на платформе «Дзен».

В первую очередь собеседник путешественницы отметил, что в Штатах чисто на улицах. «Нью-Йорк — не самый чистый город в Америке, но дороги и тротуары убирают регулярно, правительство следит за этим тщательно», — рассказал он. В России же, по словам иностранца, обувь всегда остается грязной из-за погодных условий.

Кроме того, привычка носить обувь дома объясняется зонированием жилья у американцев. «Заходя в свой дом, они попадают в кухню-гостиную, где проводят основную массу времени, — пояснила блогерша. — Здесь они не снимают уличную обувь, а вот в спальне могут заменить ее на домашние тапочки».

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Она добавила, что в США люди в основном передвигаются на автомобилях и считают, что после поездок снимать обувь необязательно. Еще одна причина не разуваться — холодные полы в американских квартирах. «Прожив несколько лет в России, я до сих пор восхищаюсь тем, как у вас жарко в квартирах. В Америке такого нет», — рассказал собеседник блогерши.

Ранее другая тревел-блогерша пообщалась со знакомым американцем и узнала у него о раздражающих вещах в США. Так, иностранец рассказал, что Штатах нет ни свободы действий, ни свободы слова.

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      Мария Борисова
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