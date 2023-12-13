Россиянка украла из офиса бумагу на 24 миллиона рублей и купила себе квартиру

В Самаре женщина украла из офиса бумагу на 24 млн рублей и купила себе квартиру

В Самаре прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 30-летней местной жительницы, которая украла из офиса бумагу на 24 миллиона рублей. Об этом «Ленте.ру» сообщили в ведомстве.

Женщина проходит обвиняемой по статьям 159 («Мошенничество») и 174.1 («Легализация денежных средств») УК РФ. Дело направлено в Куйбышевский районный суд города для рассмотрения по существу.

По версии следствия, с мая 2020 по октябрь 2021 года главный специалист отдела хозяйственного обеспечения организации похитила у компании 112 тысяч пачек офисной бумаги общей стоимостью более 24 миллионов рублей. На эти деньги она купила себе квартиру и машину марки Mercedes-Benz GLC 200 4MATIC.

Узнав о привлечении к уголовной ответственности, она продала имущество по заниженной стоимости и скрылась. Сейчас женщина объявлена в международный розыск, в отношении нее заочно избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

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