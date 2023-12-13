Россиянке вшили в глаз нерв из ноги

В Томске хирурги вшили в ослепший глаз женщины нерв из ноги

В Томске врачи вшили в ослепший глаз россиянки нерв из ноги. Об этом пишет Mash Siberia в Telegram.

По информации канала, несколько лет назад женщине удалили опухоль мозга, после чего у нее парализовало левую половину лица, а один глаз перестал видеть. Операции по пересадке сетчатки не помогли — пациентке становилось только хуже.

На днях в томском НИИ микрохирургии 43-летней россиянке провели новую операцию. Медики вырезали из ноги женщины здоровый нерв и подключили его к ослепшему глазу. «Особенность и сложность данной манипуляции заключается в том, что мы должны в четырех точках, спиральных кармашках, расположить четыре фасцикулы этого нерва и тем самым восстановить трофику роговицы», — рассказал офтальмолог-хирург Евгений Башняк.

Предварительно, все прошло успешно. Точные результаты операции станут известны через 13 месяцев неблюдения.

Ранее в подмосковном Подольске медики впервые удалили пациенту опухоль головного мозга с пробуждением во время операции. Как стало известно, раковое образование задевало речевые центры мужчины, так что нужно было избавиться от него и при этом сохранить речевую функцию. В операции принимал участие лингвист, который общался с пациентом, пока хирурги определяли границы опухоли.