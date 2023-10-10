Под Москвой врачи впервые удалили опухоль мозга с пробуждением во время операции

В Подольске врачи впервые удалили опухоль мозга с пробуждением во время операции

В Подольске медики впервые удалили пациенту опухоль головного мозга с пробуждением во время операции. Об этом сообщается на сайте подмосковного Минздрава.

56-летний мужчина поступил в отделение нейрохирургии областной клинической больницы после нескольких эпилептических приступов. Ему сделали КТ и МРТ, по результатам которых нашли опухоль левой лобной и островковой долей головного мозга.

Врачи приняли решение о проведении микрохирургической операции, но опухоль задевала речевые центры, так что нужно было избавиться от новообразования и при этом сохранить речевую функцию. Хирургическое вмешательство провели с пробуждением: с пациентом общался приглашенный лингвист, а хирурги определяли границы опухоли.

Операция длилась около семи часов и прошла успешно. Мужчина находится в удовлетворительном состоянии, за ним наблюдают в стационаре.

В сентябре в Ростове-на-Дону врачи городской больницы № 20 спасли мужчину, страдавшего от осложнений после укуса паука каракурта.