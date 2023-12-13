Российский военный попытался уехать в Таиланд по паспорту брата-близнеца

Военный из Красноярска попытался уехать в Таиланд по паспорту брата-близнеца

Военнослужащий из Красноярска попытался уехать в Таиланд по паспорту брата-близнеца. Его признали виновным в покушении на незаконное пересечение российской границы, следует из карточки дела на сайте Красноярского гарнизонного военного суда.

Следователи установили, что в апреле россиянин захотел слетать на курорт по заграничному паспорту ближайшего родственника.

Мужчина предъявил документ на контроле в красноярском аэропорту «Емельяново», но его задержали.

Суд оштрафовал россиянина на 125 тысяч рублей.

Ранее сообщалось, что в Воронежской области 48-летний контрактник из Екатеринбурга сбежал из военной части в поселке городского типа Ольховатка после встречи с подругой.

Россиянина видели некоторые таксисты. Предположительно, что сейчас он может находиться в поселке Заболотовка Ольховатского района, в Новой Усмани или в Воронеже.