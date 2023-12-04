48-летний российский контрактник сбежал из части после встречи с подругой

Voronezh1.ru: контрактник из Екатеринбурга сбежал из военной части в Ольховатке

В Воронежской области 48-летний контрактник из Екатеринбурга сбежал из военной части в поселке городского типа Ольховатка после встречи с подругой. Об этом стало известно порталу Voronezh1.ru.

Часть, которую самовольно покинул россиянин, находится в 50 километрах от границы с Луганской народной республикой (ЛНР). Сослуживцы рассказали, что мужчина вышел с территории поздно вечером 19 ноября. Контрактник увиделся с 32-летней знакомой и после этого исчез.

Оперативники искали беглеца по адресам квартир, которые сдаются в Ольховатке и в Россоши, однако результатов поиски пока не принесли.

Мужчину видели некоторые таксисты. Предположительно, что сейчас он может находиться в поселке Заболотовка Ольховатского района, в Новой Усмани или в Воронеже.

Ранее сообщалось, что пятеро мобилизованных жителей Омской области отказались ехать в зону специальной военной операции и сбежали из части в Псковской области.