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11:57, 4 декабря 2023Россия

48-летний российский контрактник сбежал из части после встречи с подругой

Voronezh1.ru: контрактник из Екатеринбурга сбежал из военной части в Ольховатке

Фото: Павел Лисицын / РИА Новости

В Воронежской области 48-летний контрактник из Екатеринбурга сбежал из военной части в поселке городского типа Ольховатка после встречи с подругой. Об этом стало известно порталу Voronezh1.ru.

Часть, которую самовольно покинул россиянин, находится в 50 километрах от границы с Луганской народной республикой (ЛНР). Сослуживцы рассказали, что мужчина вышел с территории поздно вечером 19 ноября. Контрактник увиделся с 32-летней знакомой и после этого исчез.

Оперативники искали беглеца по адресам квартир, которые сдаются в Ольховатке и в Россоши, однако результатов поиски пока не принесли.

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Мужчину видели некоторые таксисты. Предположительно, что сейчас он может находиться в поселке Заболотовка Ольховатского района, в Новой Усмани или в Воронеже.

Ранее сообщалось, что пятеро мобилизованных жителей Омской области отказались ехать в зону специальной военной операции и сбежали из части в Псковской области.

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      Анна Щербакова
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