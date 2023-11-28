Пятеро мобилизованных россиян отказались ехать в зону СВО и сбежали из части

«Город55»: пять мобилизованных омичей отказались ехать на СВО и сбежали из части

Пятеро мобилизованных жителей Омской области отказались ехать в зону специальной военной операции (СВО) и сбежали из части в Псковской области. Об этом стало известно порталу «Город55».

По данным издания, россияне в возрасте от 26 до 28 лет больше месяца назад самовольно оставили расположение части в деревне Череха. Военные допустили, что сбежавшие могли направиться домой.

Двоих из сбежавших уже объявили в федеральный розыск.

В отношении мужчин возбуждено дело по части 5 статьи 337 УК РФ («Самовольное оставление части»). Им грозит от пяти до десяти лет тюрьмы, выяснил «Город55».

Ранее сообщалось, что Красноярский гарнизонный военный суд приговорил рядового к пяти годам лишения свободы за самовольный уход из воинской части. Уточнялось, что россиянин сам сдался военной комендатуре.