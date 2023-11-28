Пятеро мобилизованных россиян отказались ехать в зону СВО и сбежали из части
Пятеро мобилизованных жителей Омской области отказались ехать в зону специальной военной операции (СВО) и сбежали из части в Псковской области. Об этом стало известно порталу «Город55».
По данным издания, россияне в возрасте от 26 до 28 лет больше месяца назад самовольно оставили расположение части в деревне Череха. Военные допустили, что сбежавшие могли направиться домой.
Двоих из сбежавших уже объявили в федеральный розыск.
В отношении мужчин возбуждено дело по части 5 статьи 337 УК РФ («Самовольное оставление части»). Им грозит от пяти до десяти лет тюрьмы, выяснил «Город55».
Ранее сообщалось, что Красноярский гарнизонный военный суд приговорил рядового к пяти годам лишения свободы за самовольный уход из воинской части. Уточнялось, что россиянин сам сдался военной комендатуре.