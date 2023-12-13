Собаки целую неделю пытались согреть тело замерзшей в собственном доме россиянки

В Свердловской области тело замерзшей пенсионерки неделю пролежало в доме

В Свердловской области тело пенсионерки целую неделю пролежало в доме с шестью собаками. Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на фонд зоозащиты.

Женщина замерзла в собственном доме, в котором не было отопления, а газ отключили несколькими месяцами ранее. Собаки пытались согреть хозяйку, несмотря на отсутствие в доме какой-либо пищи. На момент обнаружения сами животные были сильно истощены.

Сейчас собаки находятся под опекой волонтеров. Они ведут себя по отношению к людям агрессивно. «Видимо, защищают хозяйку», — предположил один из активистов.

Ранее на Камчатке собаки спасли сторожа рыболовно-охотничьей базы от разъяренного медведя. Зверь прокусил мужчине стопу, после чего собаки отогнали хищника. Сторожа госпитализировали.