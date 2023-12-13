Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
12:44, 13 декабря 2023Ценности

Собчак показала лицо без макияжа крупным планом

Кадр: «Осторожно: Собчак» / YouTube

Российская журналистка и телеведущая Ксения Собчак показала естественную внешность в новом выпуске «Красота требует кэш». Соответствующее видео появилось на ее YouTube-канале.

42-летняя знаменитость прорекламировала бьюти-гаджет, который оказывает на кожу омолаживающий эффект с помощью микротоков. Телезвезда предстала перед камерой в бежевом халате и продемонстрировала свое лицо без макияжа крупным планом.

Подписчики восхитились внешним видом Собчак в комментариях под роликом. «Возраст тебе к лицу, с каждым годом выглядишь все лучше. Молодец!», «Как шикарно выглядит Ксения», «Очень понравилось, что в рекламе вы натуральная», «Ксения действительно расцветает», «Красавица», — высказывались они.

Ранее Ксения Собчак опубликовала архивное фото в пляжной одежде. Знаменитость предстала перед камерой, сидя у вазы с фруктами. Журналистка позировала в слитном купальнике бордового оттенка с глубоким декольте.

Что думаешь? Оцени!
      Карина Черных
      Обсудить
      Последние новости

      Зеленского подловили на лжи об успехах Российской армии на Украине. Что он сказал не так?

      Орбан высказался о возможности выхода Венгрии из Евросоюза

      Стали известны причины отказа от УДО исполнителя расправы над Старовойтовой

      В США испытали новую систему РЭБ для флота

      Запад обвинили в нежелании создавать палестинское государство

      В российской колонии осужденного за изнасилование ребенка нашли мертвым

      Дмитрия Быкова захотели лишить всех квартир в России

      В Белоруссии заявили о вербовке Украиной обвиняемого в теракте на БАМе

      Шествующие по Мытищам кабаны попали на видео

      Появились новые подробности об устроившей стрельбу в Брянске школьнице

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости