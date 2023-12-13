Собчак показала лицо без макияжа крупным планом

Российская журналистка и телеведущая Ксения Собчак показала естественную внешность в новом выпуске «Красота требует кэш». Соответствующее видео появилось на ее YouTube-канале.

42-летняя знаменитость прорекламировала бьюти-гаджет, который оказывает на кожу омолаживающий эффект с помощью микротоков. Телезвезда предстала перед камерой в бежевом халате и продемонстрировала свое лицо без макияжа крупным планом.

Подписчики восхитились внешним видом Собчак в комментариях под роликом. «Возраст тебе к лицу, с каждым годом выглядишь все лучше. Молодец!», «Как шикарно выглядит Ксения», «Очень понравилось, что в рекламе вы натуральная», «Ксения действительно расцветает», «Красавица», — высказывались они.

Ранее Ксения Собчак опубликовала архивное фото в пляжной одежде. Знаменитость предстала перед камерой, сидя у вазы с фруктами. Журналистка позировала в слитном купальнике бордового оттенка с глубоким декольте.