Собчак опубликовала фото в купальнике

Российская телеведущая Ксения Собчак опубликовала архивное фото в пляжной одежде. Соответствующая публикация появилась на ее странице в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

42-летняя знаменитость предстала перед камерой, сидя у вазы с фруктами. При этом в руках она также держала эти плоды. Журналистка позировала в слитном купальнике бордового оттенка с глубоким декольте.

Кроме того, Собчак надела чалму и массивные солнцезащитные очки в черной оправе. Она накрасила губы ярко-красной помадой, нанесла на ногти черный лак и дополнила образ браслетами и перстнем с зеленым камнем.

Ранее в декабре Ксения Собчак вышла в свет в оголяющем тело наряде и вызвала споры в сети. Так, она посетила праздничный ужин, организованный журналом Posta-Magazine и модным брендом Atelier Inspired. Для светского мероприятия журналистка примерила черное платье с прозрачным корсетом и круглыми вставками на груди.