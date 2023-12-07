Собчак вышла в свет в оголяющем тело наряде и вызвала споры в сети

Российская телеведущая Ксения Собчак вышла в свет в оголяющем тело наряде и вызвала споры в сети. Соответствующие публикация и комментарии появились на ее странице в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

42-летняя знаменитость посетила праздничный ужин, организованный журналом Posta-Magazine и модным брендом Atelier Inspired. Для светского мероприятия журналистка примерила черное платье с прозрачным корсетом и круглыми вставками на груди. Кроме того, она надела пиджак с высокими приподнятыми плечами, а также взяла с собой маленькую кожаную сумку. При этом телезвезда в качестве украшений выбрала колье и кольца с массивными изумрудами.

Некоторые подписчики не оценили внешний вид Собчак, о чем принялись писать в комментариях под постом. «В чем проблема одеться нормально?», «Бесстыдство. Почему нет запрета на такие откровения?», «Осталось только одеваться со вкусом», «Кошмар», «Молодец, но больше так не одевайся», — возмущались они.

В то же время были и те пользователи сети, которые встали на защиту журналистки. «Стильная», «Ксения, как всегда, хороша», «Шикарный образ», «Идеальный наряд», «Модница», — высказывались они.

Ранее Ксения Собчак снялась в необычном образе для вечеринки. Журналистка поделилась шутливым видео в сторис, в котором она попыталась одеться по советам американской телезвезды Ким Кардашьян.