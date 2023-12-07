Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
12:18, 7 декабря 2023Ценности

Собчак снялась в колготках и без макияжа

Кадр: @xenia_sobchak

Российская телеведущая Ксения Собчак снялась в необычном образе для вечеринки. Соответствующая публикация появилась на ее странице в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

42-летняя журналистка поделилась шутливым видео в сторис, в котором она попыталась одеться по советам американской телезвезды Ким Кардашьян. Так, в начале ролика знаменитость позировала в очках и спортивном костюме серого цвета. После этого она переоделась в бежевое платье, оформленное кружевным верхом, примерила красные колготки в сетку и кожаные перчатки.

Затем телезвезда предстала перед камерой с взъерошенными волосами, продемонстрировав лицо без макияжа крупным планом. На следующих кадрах она собрала пряди в небрежный пучок, размазала по губам красную помаду, а по векам — серые тени. В конце видео журналистка надела ботильоны на массивной подошве и толстом каблуке.

Ранее Ксения Собчак снялась в откровенном виде и подверглась критике в сети. На размещенном снимке знаменитость примерила черный спортивный костюм с широкими брюками и кофтой на молнии. Кроме того, она надела белую майку на широких бретелях. При этом на опубликованном фото видно, что звезда отказалась от бюстгальтера.

Что думаешь? Оцени!
      Карина Черных
      Обсудить
      Последние новости

      Российская восьмиклассница пришла в школу с дробовиком и открыла стрельбу. Что известно о трагедии?

      Раскрыта основная причина смертей россиян

      ФСБ задержала россиянина за призывы к расправе над русскими

      Учащаяся гимназии в Брянске отрицает травлю устроившей стрельбу школьницы

      Матвиенко прокомментировала убийство бывшего депутата Рады

      В российском регионе детсадовец попал в больницу из-за незакрепленного шкафа

      В России представили свою версию «шокирующих прогнозов» на 2024 год

      Ермак понадеялся на скорое обсуждение гарантий безопасности для Украины

      Сопровождавшие Путина в ОАЭ летчики продемонстрировали мастерство в Абу-Даби

      Пенсионерка поговорила с мошенниками и лишилась квартиры и миллионов рублей

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости