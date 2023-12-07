Собчак снялась в колготках и без макияжа

Российская телеведущая Ксения Собчак снялась в необычном образе для вечеринки. Соответствующая публикация появилась на ее странице в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

42-летняя журналистка поделилась шутливым видео в сторис, в котором она попыталась одеться по советам американской телезвезды Ким Кардашьян. Так, в начале ролика знаменитость позировала в очках и спортивном костюме серого цвета. После этого она переоделась в бежевое платье, оформленное кружевным верхом, примерила красные колготки в сетку и кожаные перчатки.

Затем телезвезда предстала перед камерой с взъерошенными волосами, продемонстрировав лицо без макияжа крупным планом. На следующих кадрах она собрала пряди в небрежный пучок, размазала по губам красную помаду, а по векам — серые тени. В конце видео журналистка надела ботильоны на массивной подошве и толстом каблуке.

Ранее Ксения Собчак снялась в откровенном виде и подверглась критике в сети. На размещенном снимке знаменитость примерила черный спортивный костюм с широкими брюками и кофтой на молнии. Кроме того, она надела белую майку на широких бретелях. При этом на опубликованном фото видно, что звезда отказалась от бюстгальтера.