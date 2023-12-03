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19:16, 3 декабря 2023Ценности

Собчак снялась без бюстгальтера и подверглась критике в сети

Кадр: @xenia_sobchak

Российская телеведущая Ксения Собчак снялась в откровенном виде и подверглась критике в сети. Соответствующая публикация и комментарии появились в ее Instagram-аккаунте (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

На размещенном снимке 42-летняя знаменитость примерила черный спортивный костюм с широкими брюками и кофтой на молнии. Кроме того, она надела белую майку на широких бретелях. При этом на опубликованном фото видно, что звезда отказалась от бюстгальтера, демонстрируя просвечивающиеся соски.

«Фото без фильтра и фейстюна. Ночное. Услышала тут новую версию от "друзей". Якобы я сделала грудь и попу. Что же, это мило, я вообще за любые улучшения себя, но пока не планировала, не потому что я такая идеальная, а потому что искренне люблю свою грудь и попу. Даже если сейчас и поправилась», — заключила она.

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Поклонники, в свою очередь, не оценили внешний вид журналистки, о чем написали в комментариях под постом. «Отвисшие сиськи как-то не очень», «Ксюш, все-таки чуть назад, на пару килограммов. Не в нашем возрасте лишнее таскать», «Корова», «Ты под чем?», «Гонишь?» — высказались они.

В ноябре Собчак показала архивное фото без трусов. Звезда продемонстрировала снимок времен молодости, на котором позировала, стоя на коленях. Она примерила черно-белый бюстгальтер со шнуровкой, прикрыв обнаженное тело меховым изделием.

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      Екатерина Ештокина
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