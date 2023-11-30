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10:42, 30 ноября 2023Ценности

Собчак показала архивное фото без трусов

Фото: Komsomolskaya Pravda / Globallookpress.com

Российская телеведущая Ксения Собчак показала архивное откровенное фото. Соответствующая публикация появилась в сторис ее Instagram-аккаунта (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

42-летняя знаменитость продемонстрировала снимок времен молодости, на котором позировала, стоя на коленях. Она примерила черно-белый бюстгальтер со шнуровкой и отказалась от трусов, прикрыв обнаженное тело меховым изделием.

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Также журналистка распустила волосы, надела широкий браслет на руку и сделала макияж, накрасив губы розовой помадой и подчеркнув глаза черными стрелками.

Ранее Собчак высказалась о своей карьере и заявила, что СМИ, публикующие ее старые фотографии, пытаются таким образом обесценить ее достижения. Собчак назвала себя единственной девушкой в России, которой удалось после работы в реалити-шоу «Дом-2» уйти в серьезный медиабизнес.

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      Карина Черных
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