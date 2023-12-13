В КГБ Белоруссии сообщили о снующих по Минску удивленных агентах ЦРУ

Глава КГБ Белоруссии Тертель сообщил, что Минск посетили сотрудники ЦРУ

Комитет государственной безопасности (КГБ) Белоруссии сообщил, что Минск посетили агенты Центрального разведывательного управления (ЦРУ) США. Об этом рассказал председатель КГБ Иван Тертель, слова которого передает БелТА.

По его словам, сотрудники ЦРУ активно перемещались по столице Белоруссии и удивились, что в Минске нет голода и работает транспорт, а люди живут своей жизнью.

«Это вызывает диссонанс с той информацией, теми представлениями, которые сложились в обществах западных государств», — отметил глава КГБ.

Ранее в КГБ заявили, что обвиняемый в организации теракта на Байкало-Амурской магистрали гражданин Белоруссии был дистанционно завербован спецслужбами Украины. По словам Тертеля, белорусу также обещали денежное вознаграждение.