В Белоруссии заявили о вербовке Украиной обвиняемого в теракте на БАМе

КГБ Белоруссии: обвиняемого в теракте на БАМе белоруса вербовали с Украины

Спецслужбы Украины дистанционно вербовали белорусского гражданина, обвиняемого в организации теракта на Байкало-Амурской магистрали (БАМ) в Бурятии. Об этом заявили председатель КГБ Белоруссии Иван Тертель, передает БЕЛТА.

По его словам, речь идет о жителе Витебского региона, который ранее работал в «Нафтане» и был уволен в 2020 году за причастность к экстремистской деятельности. Тертель отметил, что гражданин республики руководствовался корыстными мотивами. «Ему выплатили определенные суммы, еще большие были обещаны», — сказал он.

Председатель КГБ уточнил, что украинские спецслужбы вербовали белоруса, как и некоторых других сограждан. «Примеры — та же Вилейка, где были завербованы наши граждане», — добавил Тертель. Он подчеркнул, что украинские спецслужбы используют и людей с психическими проблемами.