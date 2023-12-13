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14:03, 13 декабря 2023Россия

Совфед одобрил закон об ограничении использования телефонов в школах

Совет Федерации одобрил закон об ограничении использования телефонов в школах

Фото: Эмин Джафаров / Коммерсантъ

Совет Федерации одобрил закон об ограничении использования телефонов в школах. Об этом стало известно из заседания верхней палаты парламента, трансляция которая доступна на сайте Совфеда.

За инициативу проголосовали 157 сенаторов. Отмечается, что изменения вносятся в закон «Об образовании в РФ». Они запрещают школьникам использовать средства подвижной радиотелефонной связи во время учебных занятий.

Исключения составляют случаи угрозы возникновения жизни или здоровью учеников, а также работников учебного учреждения и иные экстренные случаи.

Помимо того, закон устанавливает право преподавателей на уважение человеческого достоинства и защиту от всех форм физического и психологического насилия и оскорбления личности.

Ранее 6 декабря Государственная Дума приняла в третьем чтении закон о запрете телефонов на уроках в школе. Согласно документу, после вступления закона в силу школьникам запретят использовать телефоны на уроках, в том числе в образовательных целях.

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      Никита Абрамов
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