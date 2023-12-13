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16:33, 13 декабря 2023Путешествия

Спрос на поездки в Европу у россиян неожиданно вырос

РСТ: среди россиян вырос спрос на новогодние туры в Европу

Фото: Екатерина Якель / «Лента.ру»

Популярность новогодних туров в Европу у россиян неожиданно выросла, несмотря на отсутствие прямых рейсов. Об этом сообщает пресс-служба Российского союза туриндустрии (РСТ).

По данным источника, в текущем сезоне путешественники бронируют поездки на зимних каникулах активнее, чем в прошлом году. На первом месте среди популярных заграничных направлений оказались Узбекистан и Армения, а второе поделили Европа и Япония.

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«Мы видим заметное оживление спроса на европейских направлениях по сравнению с прошлым годом. Речь идет не о ВИП-сегменте, он фактически не снижался, а о бюджетном отдыхе», — рассказала директор департамента продвижения и рекламы компании BSI Group Иветта Вердиян.

Она подчеркнула, что из европейских стран россияне чаще всего выбирают Францию и Италию. Причем, по словам эксперта, путешественников уже не смущает необходимости добираться с пересадками.

Вердиян добавила, что чаще всего россияне летают в Европу через Стамбул и Дубай, билеты обходятся в 100 тысяч рублей туда-обратно. Стыковки в странах СНГ дешевле: такие перелеты стоят 70-80 тысяч рублей. «Рейсы на декабрь уже практически выкуплены, остались январские даты», — подчеркивается в публикации.

Ранее сообщалось, что россияне раскупили половину мест в отелях и санаториях Белоруссии на Новый год. Причем в соседнюю страну едут в том числе обеспеченные туристы, которых интересуют четырех- и пятизвездочные отели со спа-зонами, хорошими ресторанами и ВИП-обслуживанием.

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      Мария Борисова
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